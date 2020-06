Peaky Blinders saison 6 : pas de suite avant 2022 ? Le réalisateur pessimiste à cause du coronavirus

Des tournages repoussés au Royaume-Uni

Les fans de séries anglaises pourraient trouver le temps long ces prochaines années. La raison ? A la suite de l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier, les conditions sanitaires ne sont pas toujours réunies afin de reprendre les tournages de façon sereine, ce qui repousse inévitablement leurs futures diffusions.

Le dirigeant de la chaîne BBC Wales le confiait récemment, entre son importante équipe technique + ses scènes d'action, Doctor Who pourrait par exemple voir la production de sa saison 13 ne pas être lancée avant l'apparition d'un vaccin. Et visiblement, cette pensée serait susceptible de s'étendre à plein d'autres fictions.

Pas de Peaky Blinders avant 2 ans ?

Au micro de Digital Spy, Anthony Byrne - réalisateur de Peaky Blinders, confesse en effet que l'équipe n'a actuellement aucune certitude pour la reprise, si ce n'est que la future saison 6 ne sera pas filmée cette année. Face à la catastrophe sanitaire du moment, il confie ainsi, "Dans un monde idéal, ça serait bien de débuter la pré-production d'ici la fin de l''année avec pour objectif de commencer le tournage en début d'année prochaine."

Selon lui, "c'est une envie qui semble réalisable" même s'il le précise aussitôt, "mais je n'ai aucune idée de si ça sera réellement possible ou non". Tout ce dont est certain Anthony Byrne aujourd'hui, c'est que la suite de cette histoire ne pourra pas voir le jour sur nos écrans avant la fin 2021, le début 2022 : "Si jamais on commence notre tournage dès janvier 2021, il ne sera pas terminé avant mai ou juin. Or, après il y aura encore 6 mois de montage".

Une situation frustrante

Et le pire dans tout ça ? La saison 6 est déjà écrite et son tournage était à deux doigts d'être lancé au Royaume-Uni, "Nous étions vraiment à 5 jours de débuter le tournage et Cillian Murphy était donc à 3 jours de se raser les cheveux" révèle-t-il, avant d'ajouter avec humour, "Une partie de moi aurait aimé qu'il se coupe les cheveux juste avant le confinement".

Cependant, si les fans auront de quoi être frustrés en découvrant ces révélations, Anthony Byrne préfère y voir le positif. Comment ? En constatant qu'aucun argent n'a été jeté par les fenêtres, ce qui sera forcément utile plus tard, "Je suis vraiment content de ne pas avoir débuté le tournage avant, parce que si nous avions filmé pendant 2 semaines avant d'être finalement bloqués jusqu'à la fin de l'année ou l'année prochaine, on aurait réalisé que tout ce qui avait déjà été fait n'aurait pas pu être utilisé..."