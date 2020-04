Peaky Blinders saison 6 : un nouvel acteur rejoint le casting, et ça promet d'être explosif

Stephen Graham rejoint la saison 6 de Peaky Blinders

On en sait déjà pas mal sur la tant attendue saison 6 de Peaky Blinders, de la date de sortie aux personnages en passant par les intrigues mais voilà qu'une nouvelle recrue a rejoint le casting, et ça, on ne l'avait pas vu venir. Le nom de l'acteur qui fera partie des épisodes inédits de la série diffusée sur Netflix en France ? Stephen Graham. Invité du podcast Pound For Pound, il a lui-même révélé qu'il jouera au côté de Cillian Murphy (Tommy Shelby) et des autres stars du TV show, sans pour autant donner plus de détails sur son rôle.

"J'étais censé débuter le tournage de Peaky Blinders mais cela a été suspendu indéfiniment. Mon agent a passé beaucoup de temps à préparer cela" a -t-il souligné, car le tournage de la saison 6 de Peaky Blinders a bien évidemment été stoppé à cause du coronavirus.

A ce propos d'ailleurs, l'acteur principal Cillian Murphy avait tenu à rassurer les nombreux fans de la série de gangsters en expliquant sur le compte Instagram officiel de Peaky Blinders : "Nous reviendrons dès que possible, je vous le promets, en semant le chaos et en faisant tomber les têtes comme d'habitude".