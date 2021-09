Mimi Keene (Sex Education) : 5 choses à savoir sur l'interprète de Ruby

Après deux saisons passées en arrière-plan, Ruby prend de l'importance dans la saison 3 de Sex Education... et on ne peut que valider ce choix ! Ruby est d'ailleurs devenue l'un des personnages préférés des fans, certains préférant même la relation Otis/Ruby au duo Otis/Maeve. Agée de 23 ans, son interprète Mimi Keene n'est pas la plus connue du casting mais elle n'en est pas non plus à ses débuts. Voici ce qu'il faut savoir sur la star :

1. Elle a tenu son premier rôle à 12 ans

Bien que ses parents ne soient pas liés au monde du cinéma ou de la télévision, c'est à un très jeune âge que Mimi Keene s'est passionnée pour la comédie. A tel point qu'elle a tenu son tout premier rôle à seulement 12 ans, dans une pièce de théâtre. C'est à 11 ans qu'elle a intégré l'école de théâtre Italia Conti Academy of Theatre Arts située à Londres où ont aussi étudié Karen Gillan, Camilla Luddington ou encore Lesley Manville.

2. Elle s'est fait connaître dans un soap-opéra

Si le public international a découvert Mimi Keene dans Sex Education, l'actrice était connue depuis plusieurs années en Angleterre. En 2013 et 2015, elle a tenu le rôle de Cindy Williams dans le soap-opéra EastEnders, très populaire outre-Manche. Elle a quand même joué dans 122 épisodes ! Elle a été la 4e actrice à incarner ce personnage, présent dans la série depuis 1998.