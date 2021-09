Sex Education saison 4 : (SPOILER) sur le départ ? Pas forcément et c'est son interprète qui le dit

Emma Mackey va-t-elle définitivement quitter Sex Education ? La fin de la saison 3 a de quoi intriguer les fans : alors qu'elle décidait de donner une chance à son couple avec Otis (Asa Butterfield), Maeve quittait l'Angleterre pour suivre des études aux Etats-Unis. La dernière scène la montrait quittant Moordale. Dans une interview, Emma Mackey qui sera bientôt à l'affiche du film Eiffel avec Romain Duris laissait entendre qu'elle pourrait quitter la série puisqu'elle ne souhaite pas jouer une ado toute sa vie.

Emma Mackey de retour dans la saison 4 ? Ses souhaits pour Maeve

Mais une autre récente interview donne de l'espoir pour un retour de Maeve dans la saison 4 de Sex Education qui n'a pas encore été officiellement commandée par Netflix. Emma Mackey a évoqué ce qu'elle veut voir dans la suite de la série. "Je suis excitée de la voir se faire de nouveaux amis, de s'ouvrir un peu plus et à être exposée à une culture différente, à un monde différent. (...) Ce serait super de la voir vivre son rêve à elle" a expliqué l'actrice à Cosmopolitan. Des déclarations qui laissent penser que, malgré son départ de Moordale, Maeve devrait bien revenir pour la suite de la série, si elle est commandée bien sûr !

"Otis et Maeve ont besoin de grandir"

Emma Mackey a également évoqué le duo Otis/Maeve et ce qui les attend dans la possible suite de Sex Education. "J'ai vraiment toujours vu ça comme une histoire de timing (...) Ils sont tous les deux plutôt bons pour communiquer ce qu'ils ressentent, peut-être plus Otis que Maeve. Mais vraiment, ils ont besoin de grandir et de comprendre certaines choses. Leur monde ne tourne pas autour d'eux. Ils ont des vies. (...) Je pense que c'est important de montrer qu'ils ont des vies individuelles riches. Si le timing est bon, ça arrivera" a-t-elle expliqué.