La Chronique des Bridgerton saison 2 : les premières photos sont là, bienvenue à la famille Sharma

Elle reste LA série la plus vue de l'histoire de Netflix : La Chronique des Bridgerton a cartonné lors de sa mise en ligne le 25 décembre dernier sur la plateforme. A tel point que la série, adaptée des romans de Julia Quinn, est déjà renouvelée jusqu'à la saison 4 ! Après Daphné et Simon, c'est l'histoire d'amour d'Anthony qui va déchaîner les passions dans la saison 2, attendue pour 2022.

La famille Sharma se dévoile sur une photo inédite

Après avoir mis en ligne le tout premier extrait de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton dans lequel Kate (Simone Ashley) remettait sèchement en place Anthony (Jonathan Bailey), Netflix et Shondaland (la société de production de Shonda Rhimes) ont dévoilé trois photos inédites de la suite de la série.

Le tournage est toujours en cours mais les premiers épisodes sont déjà terminés et ces photos nous permettent d'avoir un premier aperçu de la famille Sharma. Kate, sa soeur Edwina (Charithra Chandran) et leur mère Mary (Shelley Conn) vont débarquer à Londres pour participer à la saison de 1814 dans l'espoir de marier Edwina et Kate. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, il s'agira sûrement de l'un des premiers épisodes, possiblement de l'introduction des deux jeunes femmes lors d'un bal. On peut d'ailleurs apercevoir Lady Danbury (Adjoa Andoh) en second plan ainsi que Mary.