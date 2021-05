La Chronique des Bridgerton saison 2 : les premières photos du tournage sans Daphne (Phoebe Dynevor)

C'est officiel, La Chronique des Bridgerton aura bien une saison 3 et 4 ! En attendant, les fans sont impatients de découvrir la saison 2, sans Regé-Jean Page malheureusement, dont les premières infos commencent à se dévoiler. On sait déjà que la suite sera dédiée à Anthony Bridgerton et sa rencontre avec Kate Sharma (Sheffield dans le roman), jouée par Simone Ashley de Sex Education. Très protectrice envers sa demi-soeur Edwina, Kate mettra des bâtons dans les roues à Anthony lorsqu'il jettera son dévolu sur Edwina, à cause de son côté libertin.

Les premières photos du tournage de La Chronique des Bridgerton saison 2

Quelque chose nous dit que Kate, qui recherche elle aussi un époux, pourrait finalement bien devenir le "love interest" du personnage de Jonathan Bailey. Anthony et la demi-soeur d'Edwina (Charithra Chandran) vont donc avoir une relation conflictuelle, mais aussi très complice comme on peut le voir sur les premières photos du tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, à Berkshire dans le Sud de l'Angleterre, dévoilées par le DailyMail.

On y découvre Kate et le frère aîné de Daphne, très compétiteurs, lors d'une course de chevaux à Royal Ascot : une scène inédite qui n'existe pas dans le roman de Julia Quinn. Sur les images, on aperçoit aussi Colin Bridgerton (Luke Newton), Benedict Bridgerton (Luke Thompson), Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) et Lady Danbury (Adjoa Andoh). Daphne (Phoebe Dynevor), elle, est absente. Doit-on comprendre qu'elle ne sera pas au casting de la suite ?