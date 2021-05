La Chronique des Bridgerton saison 2 : 5 détails cachés sur les premières images du tournage

Lancée sur Netflix le 25 décembre 2020, la saison 1 de La Chronique des Bridgerton a eu un énorme succès, devenant la série la plus vue sur la plateforme en un mois (avec 82 millions de foyers ayant débuté le show, rien que ça !). Sans grande surprise, la plateforme a commandé une saison 2 basée sur le 2e roman de la saga littéraire qui s'intéresse à Anthony, le frère aîné de Daphné. Et ce n'est pas tout : une saison 3 ET une saison 4 sont aussi déjà assurées. Annoncé pour le printemps 2021, le tournage des épisodes de la deuxième saison est désormais bien lancé : Netflix ne l'a pas annoncé mais des photos capturées par des paparazzi ont permis de découvrir un premier aperçu du nouveau duo principal après Daphné et Simon (Regé-Jean Page qui ne reviendra pas pour la suite).

Sur les images publiées par le Daily Mail (à voir en cliquant sur le lien), on peut donc découvrir les premières photos de Kate Sharma, jouée par Simone Ashley. Les photos ont été prises le 30 avril dernier et on peut y voir Kate et Anthony (et pas que) assister à une course de chevaux. Une scène qui n'existe pas dans le roman de Julia Quinn mais qui, on imagine, devrait nous permettre de montrer le côté compétiteur des deux personnages. Voici ce que dévoilent aussi les premières images du tournage :

1. Ciao les rouflaquettes

Dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Anthony portait des rouflaquettes... mais ce ne sera plus le cas dans la saison 2 ! On peut clairement voir que Jonathan Bailey est rasé de près sur les images. Certains seront déçus, d'autres beaucoup moins ! Pour info, Jonathan Bailey ne portait pas de prothèses sur le tournage, comme il nous l'avait confié en interview (à voir dans notre diaporama). Au sujet de ce style capillaire, l'acteur nous avait confié : "Les rouflaquettes sont importantes pour Anthony car elles représentent son besoin d'être bien et d'être impeccable esthétiquement parlant. Alors qu'à l'intérieur, c'est un petit chiot perdu."

2. Ce petit détail de la tenue de Kate qui a son importance

Ces premières photos du tournage des futurs épisodes nous permettent de découvrir un aperçu du style vestimentaire choisi pour Kate : on peut voir Simone Ashley dans une robe bleue foncée. Et cette tenue comporte un détail qui a son importance et que seuls les personnes ayant lu le roman comprendront. Comme l'ont fait remarquer certains fans sur Twitter, la manche de la robe de Kate est une manche tulipe. La tulipe qui était évoquée plusieurs fois dans la saison 1 de la série devrait faire plus d'une apparition dans la saison 2 : c'est une des fleurs présentes dans le jardin d'Aubrey Hall (la demeure de campagne des Bridgerton) et Anthony offre une tulipe à Kate dans le roman.

3. Un nouveau look pour Colin

Si Anthony va donc montrer un visage clean, ce sera moins le cas de Colin. Certains fans ont pu remarquer que Luke Newton qui l'interprète semble porter un début de barbe sur les images. Une chose qui semble avoir été confirmée par une récente photo que l'acteur a postée sur son compte Instagram. Après son retour de Grèce, on dirait donc que Colin aura décidé de changer de style.