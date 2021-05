La Chronique des Bridgerton saison 2 : nouvelles photos de tournage avec Penelope et Cressida

La Chronique des Bridgerton : l'annonce de la saisn 2 en vidéo

Même si la production est en mode "top secret" pour le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton qui adaptera le 2e livre de la saga de Julia Quinn, on peut compter sur les paparazzi pour nous donner un premier aperçu de la suite de la série dont la date de sortie n'a pas encore été fixée par Netflix. Après les toutes premières images de Jonathan Bailey (Anthony) et Simone Ashley (Kate), ce sont des nouvelles photos qui ont été dévoilées ce mercredi 26 mai. On y retrouve notamment Penelope Featherington et Cressida Cowper.

A PENELOPE!!!!!

Foto pelo My London News#Bridgertonn pic.twitter.com/4c841LrynC — Bridgerton Stans (@bridgertonstans) May 26, 2021

La Chronique des Bridgerton : nouvelle image du tournage à Londres le 25 mai 2021

La Chronique des Bridgerton : Cressida sur une nouvelle image du tournage à Londres le 25 mai 2021

Mais um vdeo das gravaes feito por uma moradora pic.twitter.com/gjBvSF5roU — Bridgerton Stans (@bridgertonstans) May 26, 2021

ATENO STANS

Mais um vdeo das filmagens ontem no Old Royal Naval College no Greenwich Park, em que podemos "ver" o possvel Anthony dentro da carruagem.

Vou publicar separadamente dois vdeos em cmera lenta para vocs analisarem.#Bridgerton pic.twitter.com/Z6OHWpghTF — Bridgerton Stans (@bridgertonstans) May 26, 2021

Phoebe Dynevor a elle aussi donné un aperçu de son retour sur le tournage de la série. L'actrice a posté une photo en story... avant de la supprimer. Elle y avait noté "s2", en référence à la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. L'actrice avait récemment dévoilé sa nouvelle coloration qui laissait penser à un retour prochain sur le tournage.

La Chronique des Bridgerton saison 2 : Phoebe Dynevor annonce son retour sur le tournage avant de supprimer la photo