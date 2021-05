La Chronique des Bridgerton saison 2 : Phoebe Dynevor bientôt de retour sur le tournage ?

De quoi conclure que l'actrice fera bientôt son retour sur le tournage de La Chronique des Bridgerton ? Pas impossible ! L'équipe est actuellement en plein travail pour préparer les futurs épisodes. Phoebe Dynevor a d'ailleurs aussi participé ce week-end à un panel pour le site Deadline en compagnie du créateur et showrunner Chris Van Dusen et de Nicola Coughlan (Penelope Featherington). L'occasion de revenir sur la saison 1 de la série et d'évoquer Daphné. "Je l'admire car elle a réussi à tout faire mais en même temps, c'est elle qui a mené le jeu et elle a trouvé l'amour. L'évolution sexuelle entre Simon et Daphné était très importante pour l'histoire et Chris, Regé et moi voulions raconter cela de façon sincère" a expliqué l'actrice.

Quant à la saison 2 ? L'équipe n'a rien voulu dire à ce sujet pour le moment... Il faudra donc patienter pour en savoir plus. En plus de la 2e saison, La Chronique des Bridgerton est déjà renouvelée pour une saison 3 et une saison 4. Netflix a aussi récemment annoncé un futur spin-off centré sur la jeunesse de la Reine Charlotte.