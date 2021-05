La Chronique des Bridgerton saison 2 : Phoebe Dynevor était au courant du départ de Regé-Jean Page

Il y aura du changement dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. La série va miser sur de nouveaux personnages et a donc recruté de nouveaux acteurs pour adapter le deuxième roman de la saga littéraire écrite par Julia Quinn (disponible chez nous aux éditions J'ai Lu). Il faut dire que l'intrigue ne sera plus centrée sur Daphné Bridgerton et Simon Basset mais sur Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Regé-Jean Page a d'ailleurs décidé de ne pas revenir dans la série pour la suite, contrairement à Phoebe Dynevor qui reprendra son rôle.

"C'est triste de le voir partir mais..."

Après avoir gardé le silence sur le départ de son partenaire à l'écran, Phoebe Dynevor vient de réagir et d'évoquer la suite de La Chronique des Bridgerton. L'interprète de Daphné dévoile notamment qu'elle était déjà au courant que Regé-Jean Page ne serait pas de retour dans la saison 2. "J'avais été prévenue donc je le savais" a confié l'actrice à Variety. "La série est centrée sur les Bridgerton et il y a huit livres. Je pense que les fans des livres étaient plus au courant de ce qui allait arriver comparé aux fans de la série. Je pense que les fans des livres savaient que chacun des romans est centré sur un personnage différent" ajoute la star.

Malgré ce départ redouté par certains (mais pas par nous puisque nous vous dévoilions pourquoi le départ du Duc de Hastings n'est pas un drame), l'actrice est confiante pour la suite de La Chronique des Bridgerton. "Nous passons le relai à l'adorable Jonny qui joue Anthony. Evidemment c'est triste de voir Regé partir mais j'ai hâte d'être réunie avec ma famille" a confié Phoebe Dynevor qui serait sur le point de débuter le tournage de la saison 2.

Le succès de la série a surpris Phoebe Dynevor

Dans son interview, Phoebe Dynevor revient aussi sur l'immense succès de La Chronique des Bridgerton qui est devenue la série la plus populaire de l'histoire de Netflix avec 82 millions de foyers ayant visionné le show en un mois. Une succès fou et énorme auquel l'actrice ne s'attendait pas, comme les autres acteurs d'ailleurs. Jonathan Bailey avait lui même confié avoir été traumatisé par cette popularité. "Je n'avais aucune idée quand nous tournions (que la série allait avoir ce succès, ndlr). J'ai travaillé à fond et espéré le meilleur. Je me souviens d'une discussion entre Jonny Bailey et moi et on s'est dit : 'Qu'est-ce-qu'on fait ? Est-ce-que les gens vont comprendre ce qu'on essaie de faire ?' Car ça nous semblait si étrange. Et on a eu de la chance car ils ont compris" a déclaré l'actrice.

La Chronique des Bridgerton est déjà renouvelée pour une saison 3 et une saison 4.