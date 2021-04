La Chronique des Bridgerton saison 2 : pourquoi le départ de Regé-Jean Page est loin d'être un drame

On reverra Regé-Jean Page sur nos écrans !

Bien qu'il ne soit pas de retour dans La Chronique des Bridgerton, Regé-Jean Page ne va pas disparaître de nos écrans, loin de là. Grâce au succès de la série, il a déjà plusieurs projets en préparation dont un pour Netflix : il tourne actuellement le film d'action The Gray Man, réalisé par les frères Russo (Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame). Il y donnera notamment la réplique à Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas. Et ce n'est pas tout : Regé-Jean Page sera aussi au casting du film Donjons et Dragons attendu pour 2022. Au casting ? Chris Pine, Hugh Grant, Sophia Lillis, Justice Smith et Michelle Rodriguez. Bref, Regé-Jean Page a une belle carrière devant lui et, même si Simon Basset n'en fera pas partie, on sait au moins qu'on entendra encore parler de lui dans les années à venir.

Alors, penses-tu regarder la suite de La Chronique des Bridgerton même sans Regé-Jean Page ? Répond à notre sondage pour nous le dire :