La Chronique des Bridgerton : ce qui nous attend dans les saisons 3 et 4 (selon les livres)

Colin et Penelope au centre de la saison 4

Quand au 4e roman et donc potentiellement à la saison 4 ? Il s'agit de celle sur Colin (Luke Newton) et Penelope (Nicola Coughlan). On a pu s'en apercevoir dans la première saison, Penelope est secrètement amoureuse de Colin et elle tentait même de le séparer de Marina (Ruby Barker). Dans les romans, ce rapprochement entre Marina et Colin n'existe pas puisque Marina n'est mentionnée que dans le 5e livre. L'action du livre commence d'ailleurs en 1824, soit 11 ans après le mariage de Daphné et Simon ! Penelope a maintenant 28 ans et est devenue "vieille fille". A 33 ans, Colin n'est pas non plus marié et rentre tout juste d'un voyage en Grèce. Il va découvrir Penelope sous un tout nouveau jour et se rendre compte qu'il ne la considère plus uniquement comme une amie.

C'est d'ailleurs dans ce 4e roman que Julia Quinn dévoile l'identité de Lady Whistledown, qui n'est autre que Penelope, comme l'a montré le final de la saison 1. On peut se demander si la série va aussi mettre en place un tel saut dans le temps ou bien si le couple Penelope/Colin (ou Polin pour les intimes) va se rapprocher un peu plus tôt.