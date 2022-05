La Chronique des Bridgerton saison 3 : Anthony beaucoup moins présent ? Les fans inquiets après une annonce

Sortie le 25 mars dernier sur Netflix, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton a battu des records et dépassé la saison 1 mais a aussi propulsé ses acteurs sur le devant de la scène. Si Simone Ashley aka Kate Sharma enchaîne les tapis rouges (comme lors du Met Gala), elle a aussi confié se pencher sur ses futurs projets. Et elle n'est pas la seule : alors qu'il se produit actuellement à West End dans la pièce Cock, Jonathan Bailey a déjà un autre projet dans les cartons, pour le cinéma cette fois.

Jonathan Bailey annoncé au casting d'un film

La semaine dernière, Deadline annonçait que l'interprète d'Anthony Bridgerton a déjà signé pour son prochain film : il sera au casting de la comédie Maria face à Felicity Jones (Rogue One) et Jason Isaacs (Harry Potter). L'actrice y incarnera l'héroïne, une jeune femme qui a du mal à accepter l'amour de son compagnon et l'indifférence de son père et qui, lors du mariage de ce dernier, va rencontre son nouveau demi-frère, Raffy, avec qui il y aura beaucoup de tensions sexuelles. Jonathan Bailey incarnera Eddy, le petit ami de l'héroïne.

Anthony moins présent dans la suite de Bridgerton ?

Un projet excitant puisqu'il permettra de découvrir la star de Bridgerton dans un autre rôle... mais qui pourrait avoir quelques conséquences sur sa présence dans la saison 3 de la série. Simone Ashley l'a confirmé, contrairement à Regé-Jean Page, elle sera bien de retour pour la suite et le couple Kate/Anthony continuera d'être exploré. Mais l'annonce de ce film a semé le doute chez certains fans : le tournage aura lieu cet automne (à la fois en Angleterre et aux Etats-Unis) certainement en parallèle du tournage de la saison 3 de Bridgerton qui sera lancé à l'été.

Puisque le tournage d'une saison de la série dure en moyenne 7 à 8 mois, certains craignent que ce nouveau projet de film n'éloigne Jonathan Bailey du tournage. Bon, pour le moment, pas besoin de s'affoler : on ne sait pas encore si le rôle de l'acteur dans Maria sera important ou non. De plus, rien ne dit que Jonathan Bailey ne pourra pas cumuler les deux rôles. Pour l'instant, il faut donc se montrer patients puisqu'on ne sait toujours pas quelle place sera réservée à Anthony et Kate dans la suite de la série.