La Chronique des Bridgerton saison 3 : Penelope/Colin, Kate/Anthony, Theo/Eloise... les nouvelles infos sur la suite

Pas de panique pour les fans de La Chronique des Bridgerton : on sait déjà que la série adaptée des romans de Julia Quinn aura bien une saison 3 (et même une saison 4, en plus du spin-off sur la Reine Charlotte). Netflix a renouvelé la série en 2021 et le tournage des nouveaux épisodes doit débuter cet été en Angleterre. Pour l'instant, on ne sait pas sur qui sera centrée cette troisième saison, Shonda Rhimes ayant laissé entendre que la série pourrait ne pas suivre l'ordre des romans. Quoiqu'il en soit, on a plein de questions sur l'avenir des couples du show. Et les acteurs sont là pour y répondre !

Quelle suite pour Penelope et Colin ?

Penelope (Nicola Coughlan) était en PLS à la fin de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton (retrouvez notre récap 100% spoilers sur la saison 2). Non seulement sa BFF Eloise (Claudia Jessie) a découvert qu'elle était Lady Whistledown mais Pen a aussi entendu Colin (Luke Newton) la critiquer ouvertement auprès de ses amis, expliquant qu'il ne la courtiserait jamais (pas cool Colin !). Le couple Penelope/Colin (ou Polin pour les intimes) a-t-il pour autant une chance de voir le jour ? Oui si on en croit les livres mais Nicola Coughlan espère que ce tacle va ouvrir les yeux de son personnage. "Colin est à son top, c'est un héros dans son propre esprit car il a sauvé les Featherington. Il ne pense vraiment pas à Pen de cette façon et peut-être que maintenant, elle ne le traitera plus comme s'il était un Dieu" a confié l'actrice qui a pensé à arrêter sa carrière avant Bridgerton à TVLine.