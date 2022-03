La Chronique des Bridgerton saison 3 : ce que l'on sait déjà sur la suite de la série

Après la romance entre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), c'est l'histoire d'Anthony (Jonathan Bailey) et de Kate (Simone Ashley) qui nous a fait craquer dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Après de nombreux obstacles, l'aîné des Bridgerton avouait enfin ses sentiment à la jeune femme qu'il finissait par épouser. Le chapitre de cette histoire est donc clos mais pas celui de la série. On le sait, en plus du spin-off sur la Reine Charlotte, une saison 3 ET une saison 4 de Bridgerton sont déjà en préparation. Tu as hâte d'en savoir plus sur la suite. C'est par ici que ça se passe !

Le tournage déjà prévu

Si Netflix n'a pas encore fixé de date de sortie pour la suite des aventures des Bridgerton, on sait déjà que le tournage de la saison 3 est prévu et qu'il devrait débuter dans peu de temps. Les équipes de préproduction sont déjà au travail pour trouver de nouveaux endroits pour le tournage (le réalisateur Tom Verica qui participe à la série a même confirmé cette info sur Twitter). Dans une interview donnée à Marie Claire, Nicola Coughlan qui joue Penelope Featherington/Lady Whistledown a aussi confirmé la date (approximative) du début du tournage : il commencera cet été en Angleterre. Le tournage de la saison 2 ayant duré 9 mois (entre mars et novembre 2021, avec une pause d'un mois à cause de la Covid-19), on peut imaginer que les prises de vues de la saison 3 auront lieu jusqu'au printemps 2023 et donc que les épisodes pourraient être disponibles dans le courant de l'année prochaine.

Des changements en coulisses

Côté coulisses, il y aura quelques changements. Chris Van Dusen, le créateur de la série (découvrez son interview pour PRBK pour la sortie des nouveaux épisodes), ne sera plus le showrunner pour la suite. Il laisse sa place à Jess Brownell qui a travaillé sur les deux premières saisons, notamment en tant que scénariste. Chris Van Dusen reste tout de même producteur exécutif.

Qui sera la star de la saison 3 ?

La réponse peut paraître simple mais en fait, pas vraiment ! Si on suit l'ordre des livres, c'est Benedict (Luke Thompson) qui devrait être au coeur de cette saison 3. Mais de récentes déclarations de Shonda Rhimes qui est l'une des productrices du show, ont semé le doute. Cette dernière a laissé entendre que la série pourrait ne pas suivre l'ordre des romans. Les fans imaginent donc que c'est peut-être le duo Colin (Luke Newton) / Penelope qui sera mis en avant dans la suite. Une chose qui semble aussi avoir été confirmée par Simone Ashley. Dans une interview, l'actrice a déclaré à E! qu'elle était "super excitée que le monde voie Nicola et Luke tout déchirer". L'histoire du duo est normalement racontée dans le 4ème roman de la saga. Mais il faudra attendre une annonce officielle pour en être sûrs.

Les Sharma de retour ?

Simon alias le Duc de Hastings, joué par Regé-Jean Page, n'a pas fait son retour dans la saison 2. Après la fin de l'histoire d'Anthony et Kate, les Sharma vont-elles, elles aussi, être effacées de la série ? Pas si sûr ! Lors de la conférence de presse de la saison 2, Jonathan Bailey a déclaré qu'il ne voyait désormais plus le monde de Bridgerton sans la présence des Sharma, laissant entendre qu'un retour était très possible. Puisque Kate est désormais mariée à Anthony - et que celui-ci va continuer à accompagner ses frères et soeurs dans leur quête amoureuse - il semble plus que probable qu'elle revienne. Edwina pourrait aussi participer à une nouvelle saison mondaine pour trouver un mari. En tout cas, Simone Ashley a déjà laissé entendre qu'elle serait prête pour revenir. Et ça, on valide !