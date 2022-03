La Chronique des Bridgerton saison 2 : Jonathan Bailey, Simone Ashley... les acteurs dans la série VS dans la vie

Le retour de La Chronique des Bridgerton, c'est pour bientôt. Si vous ne tenez plus, vous pouvez découvrir notre avis sans spoiler sur l'histoire d'Anthony (Jonathan Bailey) qui est le héros de cette saison 2. Le frère de Daphné à décidé de se marier sans pour autant trouver l'amour, dans le but de perpétuer le nom des Bridgerton. Sa recherche de la jeune femme idéale va être bouleversée avec l'arrivée en ville des Sharma, arrivées d'Inde. Si Anthony va courtiser Edwina (Charithra Chandran), la soeur aînée de cette dernière, Kate (Simone Ashley) va s'opposer à leur possible union... et se rapprocher dangereusement du vicomte.

Ce mardi 22 mars 2022, les acteurs de La Chronique des Bridgerton étaient réunis à Londres pour la grande avant-première. L'occasion de les retrouver sans leurs costumes et ça peut faire un choc ! Voici à quoi ils ressemblent dans la vraie vie :

Les acteurs de La Chronique des Bridgerton dans la série VS dans la vie

Jonathan Bailey (Anthony)