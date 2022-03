QUIZ La Chronique des Bridgerton : es-tu prêt(e) pour la saison 2 ? 8 questions pour le prouver

La saison 1 de La Chronique des Bridgerton remonte (déjà) à plus d'un an ! C'est le 25 décembre 2020 que les huit épisodes de la série phénomène étaient mis en ligne. Et ils ont séduit le monde entier avec 82 millions de foyers touchés en un mois, un record à l'époque (depuis battu par Squid Game). Autant dire que notre visionnage des épisodes remonte. As-tu encore les détails en tête ? Es-tu prêt(e) pour découvrir la suite ?

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton (découvre notre avis sur l'histoire d'Anthony sans spoiler), Anthony (Jonathan Bailey) va se lancer sur le marché du mariage. Mais le frère de Daphné (Phoebe Dynevor) ne veut as baser le choix de sa future épouse sur les sentiments. L'arrivée à Londres de Kate Sharma (Simone Ashley ) et de sa jeune soeur Edwina (Charitra Chandran) va bouleverser ses plans.

Notre quiz sur la saison 1 de La Chronique des Bridgerton

A toi de jouer pour savoir si tu es prêt(e) pour la saison 2 de La Chronique des Bridgerton :