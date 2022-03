La Chronique des Bridgerton saison 2 : 10 théories sur la suite de la série Netflix

La Chronique des Bridgerton revient avec une saison 2 dès le 25 mars 2022 sur Netflix. Les épisodes inédits ne suivront plus Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) et Simon Basset alias le Duc de Hastings (Regé-Jean Page), le BG ayant quitté la série. Cette saison sera axée sur Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et son triangle amoureux avec Edwina (Charithra Chandran) et Kate (Simone Ashley). Voilà donc nos théories sur la suite de la série Netflix, qu'on a déjà hâte de binge-watcher !

1. Un (presque) mariage pour Anthony et Edwina

Anthony a décidé de se marier et, dans le livre, c'est avec Kate qu'il termine heureux. Mais la série va-t-elle proposé une intrigue différente avec des fiançailles et même un possible mariage entre Anthony et Edwina ? La théorie circule depuis un moment sur les réseaux et les indices se sont multipliés. Sur une photo officielle, Edwina porte une robe blanche. Et sur une autre image, elle semble être au coeur de la cérémonie du Haldi. Or, dans la tradition hindou, cela se fait sur des futurs mariés à la veille du mariage... Les internautes ont aussi analysé le trailer et ont remarqué des similitudes dans les vêtements d'Anthony dans certaines scènes.

De plus, la bande-annonce de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton laisse penser que ce sera Edwina qui épousera Anthony (ou du moins qui sera sur le point de le faire). Eh oui, on le voit attendre sa future femme près de l'autel... avec les gardes de la reine postés autour de l'église. Et comme la Reine semblait valider Edwina dans un précédent trailer, il y a de fortes chances pour que ce soit elle la future mariée. Comme on imagine que les scénaristes n'iront pas jusqu'à changer la fin du roman pour qu'Anthony épouse une autre femme, on se demande comment ils vont se rattraper.