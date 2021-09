La Chronique des Bridgerton : l'autre fin qui a été tournée pour la saison 1

Simone Ashley et Charithra Chandran parlent des Sharma

Lors du panel, Simone Ashley et Charithra Chandran qui ont rejoint le casting dans les rôles de Kate et Edwina Sharma ont aussi évoqué ces nouveaux personnages que l'on a pu découvrir en photos sur les premières images de la saison 2 de Bridgerton. En plus de confirmer que, comme dans les romans, Kate sera la demi-soeur d'Edwina, Simone Ashley explique que la "solidarité entre femmes" est le maître-mot chez les Sharma. "Il n'y a pas de père dans notre famille (...). La famille Sharma est différente des Featherington et des Bridgerton car elle vient à Londres qui une culture différente, des règles différentes. Elles doivent beaucoup s'adapter mais elles ne perdent pas qui elles sont" explique l'actrice.

De son côté, Charithra Chandran ajoute : "Elles sont vraiment des outsiders. Les Bridgerton et les Featherington sont le coeur de la société et avec les Sharma, on a presque l'impression que c'est comme si le public se retrouvait dans la série. Elles sont nouvelles, elles ne savent pas trop ce qu'il se passe (...) donc les Sharma représentent le public".

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera disponible en 2022 sur Netflix.