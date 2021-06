La Chronique des Bridgerton : 8 choses qu'on a apprises grâce au podcast

Disponible sur Netflix depuis le 25 décembre 2020, La Chronique des Bridgerton a eu un énorme succès, devenant la série originale la plus vue de la plateforme dans le monde avec 82 millions de foyers ayant visionné le show en un mois seulement. Il faut dire que Shondaland a mis le paquet pour produire cette série qui nous ramène au temps de la Régence, dans le Londres des années 1810. On vous avait déjà révélé des secrets sur la série avec notre quiz mais le show nous cachait encore bien des choses.

Afin de nous plonger dans les coulisses de la série dont le tournage de la saison 2 est actuellement en cours, un podcast officiel a été créé. Intitulé Bridgerton, The Official Podcast (disponible sur Spotify, Apple Podcast et sur toutes les plateformes permettant d'écouter des podcasts), il revient sur plusieurs éléments qui ont fait le succès du show, comme les costumes, les sublimes lieux de tournage ou bien les scènes de sexe. Un must pour les fans de la série puisqu'il livre de précieux secrets encore méconnus sur le show porté par Phoebe Dynevor, Jonathan Bailey ou encore Regé-Jean Page.

1. Seules 30% des scènes ont été tournées en studio

Dans sa saison 1, La Chronique des Bridgerton nous a fait découvrir de sublimes demeures de campagne et des scènes de bals grandioses. Et le tournage des épisodes s'est principalement déroulé "en extérieur", c'est-à-dire loin d'un studio fixe. Les caméras se sont installées dans de sublimes propriétés privées dont Lancaster House qui est un monument britannique et sert de décors au palais de la Reine Charlotte. L'équipe a aussi parfois utilisé des immeubles lambda : un étage de bureaux accueillant une entreprise d'avocats a par exemple été transformé entièrement pour 3 scènes de bals différentes.

En réalité, seules 30% des scènes ont été tournées dans un studio. "On y a construit surtout l'intérieur de la maison des Bridgerton, les salons et certaines chambres. Et on a construit tout l'intérieur de la maison des Featherington." nous avait confié le créateur et showrunner Chris Van Dusen en interview.

2. Les scènes de sexe étaient écrites dans les moindres détails

Au coeur de la série, on retrouve évidemment les scènes de sexe entre Simon (Regé-Jean Page) et Daphné (Phoebe Dynevor) et pas que. Pour les préparer, les acteurs ont travaillé en étroite collaboration avec la coordinatrice d'intimité Lizzie Talbot. Dans le podcast, cette dernière a confié avoir bénéficié d'un long temps de préparation en compagnie des acteurs et que l'équipe de la série a été très respectueuse de son travail. Mais une scène de sexe, ça ne s'improvise pas ! Dans les scripts, les scénaristes ont décrit chacune de ces scènes avec beaucoup de détails. Jess Brownell, scénariste et future showrunner de la série pour les saisons 3 et 4, a expliqué avoir écrit 3 pages de descriptions pour une seule scène de sexe. Et quand on parle des scènes intimes, sachez aussi que de nombreuses scènes de sexe centrées sur Simon ont été coupées au montage.

3. Ces détails sur les costumes

Les costumes sont époustouflants dans La Chronique des Bridgerton et ont demandé beaucoup de travail. L'équipe des costumiers a créé près de 7500 pièces rien que pour la saison 1 et un entrepôt spécial a été monté pour les stocker. Ils ont même été faits main pour la plupart et créés spécialement pour les acteurs. Si la série s'est amusée à cacher des indices sur les vêtements (découvrez les détails cachés dans les épisodes de Bridgerton), vous n'avez peut-être pas remarqué tous les détails. Comme par exemple le fait qu'Anthony soit le seul homme à porter un pantalon blanc dans la série. Ou alors que Daphné ne porte presque jamais d'accessoires. L'évolution du personnage est d'ailleurs montré via ses tenues dont les couleurs sont de plus en plus foncées au fil des épisodes.