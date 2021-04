La Chronique des Bridgerton : des scènes de sexe ont été coupées au montage

Le sexe fait partie intégrante de La Chronique des Bridgerton, que ce soit dans les livres écrits par Julia Quinn ou bien dans la série de Netflix. Les acteurs et l'équipe de la série ont travaillé avec Lizzie Talbot, coordinatrice d'intimité qui avait expliqué comment les scènes de sexe de Bridgerton avaient été préparées.

Ces scènes de sexe qui ont été coupées au montage de La Chronique des Bridgerton

Pour le nouvel épisode du podcast officiel de la série (Bridgerton : The Official Podcast, disponible sur toutes les plateformes), c'est la représentation du sexe dans La Chronique des Bridgerton qui était à l'honneur. L'occasion d'évoquer la préparation des acteurs... et les scènes de sexe coupées au montage ! Dans l'épisode disponible depuis le 8 avril, Lizzie Talbot a révélé que de nombreuses scènes intimes avec Regé-Jean Page avaient été coupées au montage. Que montraient-elles ? Le côté "libertin" et "scandaleux" du personnage de Simon qui sera absent de la saison 2. "Nous avons tourné beaucoup de scènes intimes, je pense au moins une dizaine ne sont pas dans la série." a confié la coordinatrice d'intimité.

Lizzie Talbot explique que, dans ses scènes, on pouvait voir le personnage joué par Regé-Jean Page dans le lit de plusieurs femmes. "Il y avait une scène où il rencontrait des prostituées" ajoute aussi la coordinatrice d'intimité et ce n'est pas tout : "Il y avait aussi un plan à trois avec Simon qui n'est pas dans la série" a-t-elle également dévoilé. Des scènes qui auraient pu montrer un côté plus volage du futur mari de Daphné (Phoebe Dynevor) mais aussi expliquer pourquoi Anthony (Jonathan Bailey) prend mal le fait que son ami courtise sa soeur. Mais finalement, l'équipe a décidé de ne pas les inclure à la série. Peut-être un jour en bonus...

En attendant, on sait déjà que la saison 2 de La Chronique des Bridgerton contiendra elle aussi des scènes de sexe. Jonathan Bailey a même laissé entendre que la suite de la série sera même encore plus sexy que la saison 1.