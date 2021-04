La Chronique des Bridgerton : Lady Whistledown était cachée dans l'épisode 1 et on n'avait rien vu !

Qui avait deviné que Penelope Featherington était en fait Lady Whistledown dans La Chronique des Bridgerton ? Si les romans de Julia Quinn ne dévoilent l'identité de la mystérieuse reine des ragots que dans le 4e roman, la série a révélé aux téléspectateurs que Lady Whistledown est en fait la meilleure amie d'Eloïse (Claudia Jessie) dans le dernier épisode. Mais la saison 1 regorgeait d'indices cachés qui auraient pu nous permettre de la griller avant cette révélation. Sur Twitter, Nicola Coughlan a déjà dévoilé un gros indice caché dans l'épisode 1. Et ce n'était pas le seul.

Penelope se cache dans cette scène de l'épisode 1

Pour en savoir plus sur La Chronique des Bridgerton, vous pouvez écouter le podcast officiel disponible (en version originale uniquement) sur toutes les plateformes. Et on en apprend pas mal sur les coulisses de la série, comme par exemple le fait que des scènes de sexe ont été coupées au montage... ou bien qu'on aurait pu griller Lady Whistledown bien avant l'épisode 8. Invitée du dernier épisode mis en ligne, Nicola Coughlan a fait une grosse révélation. Celle qui a déjà dévoilé que les Featherington étaient inspirés de la famille Kardashian (ce qui a lancé la rumeur d'une apparition de Kim Kardashian dans la saison 2) a expliqué qu'elle se cachait dans une scène de l'épisode 1.

La scène en question ? Celle de la toute première rencontre entre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) lors du bal chez Lady Danbury (Adjoa Andoh). Alors qu'Anthony (Jonathan Bailey) se dirige vers eux, on peut voir Penelope les observer, bien cachée. La preuve en photos :