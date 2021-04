La Chronique des Bridgerton : les Featherington inspirées par les Kardashian, Kim n'en revient pas !

On n'a pas fini d'entendre parler de La Chronique des Bridgerton ! Après le succès de la saison 1 qui a permis à la série de devenir le programme le plus vu en un mois sur Netflix avec 82 millions de foyers touchés, le show produit par Shonda Rhimes aura bien une saison 2 qui sera centrée sur Anthony (Jonathan Bailey) et se fera sans Regé-Jean Page. Mais la plateforme a aussi renouvelé la série pour une saison 3 ET une saison 4. Et on en apprend tous les jours sur le show !

Nicola Coughlan fait une révélation étonnante sur les Featherington.

Alors que le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton viendrait de débuter dans le plus grand secret, Nicola Coughlan qui joue Penelope Featherington a surpris plus d'un fan en faisant une révélation sur les coulisses : les actrices jouant les membres de la famille Featherington se sont inspirées des Kardashian pour créer leurs personnages ! "En tant que fan numéro 1 de Bridgerton, est-ce-que Kim Kardashian sait que la famille Kardashian a été une grosse inspiration pour les Featherington et que l'on parlait tout le temps d'elles durant les essayages ? Je pense qu'elle devrait le savoir" a tweeté l'actrice qui ajoute dans un second message : "Toutes les trois, on avait des débats. Je pense que Prudence et Philippa sont très Kourtney et Khloe, elles sont meilleures amies et Pen est une businesswoman qui a du succès et je crois que Kim est aussi une bonne détective donc...".

Kim Kardashian hallucine et s'invite dans Bridgerton

Un message qui n'a pas tardé à remonter jusqu'aux oreilles de l'ex de Kanye West qui serait recasée avec un chanteur selon les rumeurs du moment. La bombe a même tenté de s'inviter sur le tournage en tout décontraction. "QUOIIIII ? J'y crois pas !! (...) Est-ce-que je peux venir pour un essayage ? Ce serait le plus beau cadeau de ma vie. Je t'aime Lady W !" a écrit Kim Kardashian en réponse au message de Nicola Coughlan.