Kim Kardashian et Maluma en couple ? La folle rumeur depuis ces photos d'eux en soirée

Après la rumeur de tromperie de Kanye West avec Jeffree Starr, démentie par ce dernier, c'est donc une rumeur de rapprochement entre Kim Kardashian et Maluma qui a secoué internet. Sur Reddit, de nombreux fans "ship" ce possible "couple incendiaire". Et sur Twitter, beaucoup de twittos valident aussi la supposé idylle entre la star de télé-réalité de 40 ans et l'artiste de 27 ans : "Maluma et Kim Kardashian sont sortis ensemble hier et laissez-moi vous dire que... je les aime bien ensemble", "J'aime beaucoup l'idée que Kim Kardashian et Maluma soient en couple".

Maluma serait célib et préférerait Kendall Jenner à Kim K

Alors que ni Kim Kardashian ni Maluma n'ont démenti la rumeur de couple, des sources l'ont fait pour eux. Une source a confié à Page Six que Kim Kardashian et Maluma étaient "heureux de se voir", mais que leur interaction était juste "amicale" pendant cette soirée. Une autre source a ajouté au même média : "Ils sont juste amis et ont beaucoup d'amis communs en commun. Rien de romantique".

D'après des précédentes rumeurs, Maluma serait déjà casé avec Susana Gómez, qui est enceinte. Pourtant, une autre source a assuré à Page Six que Maluma serait un "célibataire heureux". La star de la chanson serait donc en fait bien célib !