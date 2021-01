Jeffree Star réagit à la folle rumeur d'aventure avec Kanye West... et il ne dément pas

La star de YouTube entretient même la rumeur

Alors que ni Kim Kardashian ni Kanye West n'a réagi pour l'instant à cette rumeur, en revanche Jeffree Star a réagi. Et non, il n'a pas démenti. L'influenceur a même entretenu la rumeur en expliquant en légende d'un post Instagram où il se montre en robe de chambre : "Je suis prêt pour le Sunday Service". Le Sunday Service, c'est ce que fait Kanye West depuis déjà quelques temps, proposant du gospel et des discours spirituels à de plus en plus de monde. Et en plus, Jeffree Star a précisé qu'il se trouvait encore dans le Wyoming. Alors s'amuse-t-il simplement de la rumeur ? Ou est-il en train de confirmer ?