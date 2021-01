Kim Kardashian et Kanye West bientôt le divorce ? "Kim sait que leur mariage est terminé"

Kim Kardashian "s'occupera toujours de Kanye, mais c'est fini entre eux"

Entre Kim Kardashian et Kanye West, ce serait terminé pour de bon. Amis pendant des années avant de sortir ensemble, ils avaient commencé à se fréquenter en 2012, s'étaient rapidement fiancés puis mariés en 2014. Un mariage mais aussi 4 enfants, les adorables North, Saint, Chicago et Psalm. Malgré leur amour et la famille qu'ils ont construite, les époux ne seraient plus du tout heureux.

Depuis que le rappeur s'était présenté à l'élection présidentielle US, il avait de nouveau eu des crises de bipolarité, allant jusqu'à pleurer en meeting et à clasher sa femme et le clan Kardashian-Jenner sur Twitter. Kanye avait même accusé Kim de tromperie. Quelques semaines plus tard, il s'était excusé et Kim K repostait des photos de lui sur Instagram. Mais le mal a été fait. D'autant plus que ce n'est pas le premier craquage de l'artiste.

Page Six annonce que "le divorce est imminent" entre Kim Kardashian et Kanye West. La star de télé-réalité, dont l'émission L'Incroyable famille Kardashian va s'arrêter sur E!, et le designer de Yeezy seraient déjà "en négociations" pour le divorce. Une source a aussi assuré à E! News que "c'est arrivé à un point où ils n'ont plus passé de temps ensemble en tant que couple marié depuis des mois", "ils se sont vus pour le bien des enfants mais ont vécu séparément. Kim sait que le mariage est terminé. Elle le sait depuis un certain temps".

Kanye West "sait que l'inévitable va se produire"

La même source a précisé que si Kim Kardashian n'a pas encore officialisé son envie de divorcer, c'est parce qu'elle "veut s'assurer qu'elle prend la bonne décision pour les enfants". "Il ne s'agit plus du mariage, elle s'occupera toujours de Kanye, mais c'est fini entre eux. Kim se concentre uniquement sur ce qui est le mieux pour les enfants" est-il indiqué, "C'est une décision difficile pour elle et elle est en train de la prendre".

Une source a aussi expliqué à People que Kanye West "sait qu'elle en a fini. Elle en a assez, et elle lui a dit qu'elle voulait un peu d'espace pour décider de son avenir. Il est d'accord. Il est triste, mais il va bien. Il sait que l'inévitable va se produire, et il sait que c'est pour bientôt". Une autre source a cependant nuancé que la demande de divorce "arrivera éventuellement, mais elle tergiverse".

En attendant de savoir si l'influenceuse arrivera à divorcer de son mari ou si elle lui donnera une dernière chance pour les enfants, elle a tout de même arrêté de poster des photos avec lui depuis quelques jours. Depuis les rumeurs de divorce en décembre 2020, Kim s'est même montrée sans son époux sur les photos de famille prises lors des vacances de Noël.