Kanye West accuse Kim Kardashian de l'avoir trompé et renomme Kris Jenner "Kris Jong-Un"

Kanye West et Kim Kardashian au bord du divorce ?

Sur Twitter, Kanye West a encore craqué et s'en est pris à Kim K. Alors que certains médias people affirment que Kim Kardashian voudrait divorcer du rappeur à cause de tous ses coups de folie, le principal intéressé a confié que c'est lui qui voudrait partir. Sur le même réseau social, celui qui a aussi tenu des propos incohérents pendant son premier meeting en tant que candidat à la présidentielle américaine a ainsi révélé que sa femme aurait été infidèle. Il l'a en effet accusée de tromperie avec Meek Mills dans une série de messages postés ce 21 juillet 2020.

"J'essaye de divorcer de Kim depuis qu'elle a rencontré Meek au Waldorf pour la 'réforme des prisons'" a-t-il tweeté. Kanye West fait ainsi référence au Criminal Justice Reform Summit qui s'était déroulé à Los Angeles, en novembre 2018. Cela veut donc dire que depuis près de deux ans, il essayerait de divorcer de Kim Kardashian. "Kim a dépassé les bornes" a-t-il aussi déclaré, "Meek est mon homme et il a été respectueux. C'est mon chien". "Je vaux 5 milliards de dollars et plus que ça grâce au Christ. Mais vous n'avez pas écouté MJ et maintenant vous allez les croire ?" a-t-il ensuite déclaré, continuant dans son délire.

L'artiste et père de famille a aussi (encore) clashé sa belle-mère Kris Jenner, en plus de tacler sa femme Kim Kardashian : "Kris et Kim font des déclarations officielles sans mon accord. Ce n'est pas ce qu'une femme fait à son mari". Ils les accusent de "suprématie blanche" et a même surnommé la momager "Kris Jong-Un", une contraction entre Kris Jenner et Kim Jong-Un, le leader de la Corée du nord. Des messages Twitter qui ont encore une fois été rapidement supprimés.

Ils ne vivraient déjà plus ensemble

Sur les réseaux, Kanye West s'est affiché dans son ranch dans le Wyoming avec des amis depuis plusieurs semaines. Quant à Kim Kardashian et leurs enfants (North, Saint, Chicago et Psalm), ils seraient restés dans leur villa à Calabasas, en Californie, d'après The Sun. Le tabloïd a aussi assuré que le couple vit séparé par des centaines de kilomètres depuis un petit moment maintenant. La raison de cette distance entre les époux ? Ce serait à cause de leurs nombreuses disputes.

La source a même ajouté à propos de l'interprète de Flashing Lights : "Il n'a pas confiance en Kim et en sa famille. Il est très paranoïaque et est convaincu qu'il a besoin d'être protégé de Kim et de Kris, alors qu'elles essaient simplement de l'aider".