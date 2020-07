Kanye West craque encore sur Twitter et s'en prend à Kim Kardashian : elle voudrait divorcer

Kanye West tacle plusieurs stars et semble vraiment mal

Dimanche 19 juillet 2020, Kanye West a pleuré lors de son premier meeting politique pour l'élection présidentielle US de 2020, en plus de tenir des propos incohérents. Et la star est aussi habituée aux pétages de plomb sur Twitter. Après avoir déjà écrits des tweets délirants comme le jour où il a accusé Drake de l'avoir menacé, Kanye West a de nouveau frappé sur le réseau social, quelques heures seulement après avoir donné son discours en tant que candidat. Et il est allé encore plus loin que d'habitude. En plus de s'attaquer au rappeur Drake, l'acteur Shia Laboeuf et la rédactrice en chef du magazine Vogue américain Anna Wintour en ont aussi pris pour leur grade.

Kanye West a ainsi simplement tweeté "Drake" avec un emoji pensif sur son rival, a assuré que "Shia était prévu pour faire le premier shooting de YZY GAP et il ne s'est jamais présenté" ou encore qu'Anna Wintour "m'a toujours montré de l'amour, mais quand je lui ai dit que j'allais chez GAP, elle m'a regardé comme si j'étais fou. Puis elle m'a rappelé en me léchant les bottes". Puis il a même taclé son épouse, la star de télé-réalité et businesswoman Kim Kardashian.