Kim Kardashian et Kanye West séparés ? Ils seraient en plein divorce, la rumeur est relancée

Kim K et Kanye West seraient en plein divorce

Entre Kim Kardashian et Kanye West, il y a des hauts et des bas. Le rappeur qui avait été diagnostiqué bipolaire est connu pour ses craquages, notamment sur Twitter. Et le dernier en date avait particulièrement fait mal au couple. En juillet 2020, il avait accusé sa femme Kim K de l'avoir trompé et avait clashé Kris Jenner, sa belle-mère et le reste du clan Kardashian-Jenner. Des rumeurs de divorce étaient alors apparues sur la toile. Et ce dimanche 13 décembre 2020, le magazine People a révélé avoir une source proche des stars qui assure que leur relation serait terminée.

Les parents de 4 enfants (North, Saint, Chicago et Psalm) ne passeraient même plus de temps ensemble. "Kim a du travail et des projets qui sont importants à ses yeux, et Kanye a les siens. Leurs vies ne se chevauchent pas beaucoup" a ainsi expliqué la source au tabloïd. Kim Kardashian et Kanye West mèneraient don des vies séparées. Et le divorce serait pour bientôt. La businesswoman et mère de famille "veut juste ce qu'il y a de mieux pour les enfants", et les craquages de leur père ne ferait pas partie de l'équation.

Kim Kardashian "semble heureuse" malgré le supposé divorce à venir

Kanye West avait fait des excuses publiques à Kim Kardashian pour ses attaques et son comportement, sur les réseaux mais aussi dans la vie, puisqu'il était parti du domicile familial pour être seul dans leur maison du Wyoming. Des excuses qui n'auraient pas suffit donc. Malgré le supposé divorce en approche, "Kim semble heureuse".

Et ce serait grâce à sa nouvelle vie de future avocate, elle qui étudie le droit pour marcher dans les traces de son père défunt. Depuis que l'influenceuse essaye de sauver plusieurs prisonniers, elle a trouvé un nouveau but dans sa vie. "Elle est très focalisée sur ses causes. Elle pense fermement qu'elle peut apporter du changement en terme de réforme carcérale. C'est sa passion" a expliqué la source, et "sa famille est très fière d'elle".