Kim Kardashian annonce la fin de L'incroyable famille Kardashian après 14 ans et 20 saisons

C'est la fin après 14 ans et 20 saisons

"Après ce qui sera 14 ans, 20 saisons, des centaines d'épisodes et de nombreuses séries dérivées, nous sommes plus que reconnaissants envers tous ceux qui nous ont suivis pendant toutes ces années - à travers les bons et les mauvais moments, les bonheurs, les larmes, les nombreuses relations et les enfants. Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en chemin" a ajouté celle qui sera bientôt avocate, comme son père décédé.

En plus de remercier ses nombreux fans, Kim Kardashian a tenu à dire merci à toute l'équipe derrière l'émission : "Merci aux milliers de personnes et d'entreprises qui ont pris part à cette expérience et, surtout, un merci tout particulier à Ryan Seacrest pour avoir cru en nous, à E ! pour être notre partenaire, et à notre équipe de production à Bunim/Murray, qui a passé d'innombrables heures à documenter nos vies".

"Sans L'incroyable famille Kardashian, je ne serai pas où je suis aujourd'hui"

La saison 20 de L'incroyable famille Kardashian, qui sera diffusée en 2021, sera donc la dernière. "Notre dernière saison sera diffusée au début de l'année prochaine, en 2021" a en effet précisé Kim Kardashian. "Sans L'incroyable famille Kardashian, je ne serai pas où je suis aujourd'hui" a reconnu la star, consciente que ce show lui a permis d'accéder à la notoriété. "Je suis incroyablement reconnaissante à tous ceux qui m'ont observé et soutenu, moi et ma famille, au cours de ces 14 années incroyables" a-t-elle ajouté, "Cette émission a fait de nous ce que nous sommes et je serai à jamais redevable à tous ceux qui ont joué un rôle dans l'évolution de nos carrières et ont changé nos vies pour toujours".

En attendant de découvrir les deux dernières saisons inédites de L'incroyable famille Kardashian, les fans peuvent acheter la nouvelle collection de parfums KKW Diamonds de la marque KKW FRAGRANCE, imaginée par Kourtney x Kim x Khloé.