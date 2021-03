La Chronique des Bridgerton : l'identité de Lady Whistledown dévoilée dès l'épisode 1 ?

En attendant la saison 2 de La Chronique des Bridgerton dont le tournage devrait débuter prochainement en Angleterre, certains en profitent pour voir (et revoir et revoir) la série avec Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page. Au fil des épisodes, les acteurs et producteurs ont semé des indices et clins d'oeils aux romans. L'un d'eux concerne Lady Whistledown, la "Gossip Girl" du show. Son interprète a dévoilé que les plus attentifs auraient pu deviner l'identité du personnage doublé par Julie Andrews dès l'épisode 1 grâce à une scène. On vous en dit plus. Attention, spoilers !