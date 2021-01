La Chronique de Bridgerton : avez-vous remarqué ces erreurs dans la série ?

La Chronique des Bridgerton reviendra bien pour une saison 2 : Netflix a confirmé la suite de la série adaptée des romans de Julia Quinn. Les nouveaux épisodes seront centrés sur Anthony Bridgerton et Jonathan Bailey qui l'interprète a déjà annoncé que la suite sera encore plus sexy (eh oui !). En attendant les nouveaux épisodes, certains ont décidé de revoir la série. Et comme ce fut le cas pour Lupin ou bien Game of Thrones avec le fameux gobelet de café, ils ont remarqué quelques petites erreurs.

Une ligne jaune sur la route

On commence avec un petit détail dans des scènes montrant les bâtiments et plus particulièrement au sujet de la route : à plusieurs moments dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton dont dans l'une des premières scènes de l'épisode 1, on peut voir... une ligne jaune. Une chose complètement impossible : la série débute en 1813 et les lignes jaunes qui marquent l'impossibilité de se garer ne sont apparues au Royaume-Uni que dans les années 1950. Oops...