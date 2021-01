Lupin : une erreur dans la série avec Omar Sy... repérée par Decathlon, Netflix répond

Une erreur de baskets

Réaliser une série avec une intrigue dans le passé est un exercice toujours délicat car il faut faire attention aux événements chronologiques, mais aussi à l'année de sortie de certains produits. On se souvient par exemple du gobelet Starbucks présent par erreur dans Game of Thrones. La série Lupin a elle aussi commis une petite boulette avec la paire de tennis que porte Assane (Omar Sy) dans les scènes flashbacks de 1995 : on peut notamment le voir porter des baskets Artengo sauf que ce modèle n'a été commercialisé qu'en 2006.