Lupin : découvrez la vraie histoire derrière le collier de Marie-Antoinette

L'histoire d'escroquerie derrière le collier de la reine Marie-Antoinette n'est pas qu'une légende ! Si dans la série Lupin, avec Omar Sy dans la peau du gentleman/cambrioleur, sur Netflix, l'affaire autour du sublime bijou n'est que fictive, la parure de diamants s'est réellement retrouvée au coeur d'un énorme scandale dans la vraie vie. Il a donc vraiment existé, mais pour tout comprendre, il faut remonter à l'époque de Louis XV, en 1772.

La vraie histoire du collier de la reine

Epris de sa courtisane madame du Barry, le Roi lui commande un magnifique collier auprès de deux joailliers parisiens, Böhmer et Bassenge. Pour réaliser cette demande, les collaborateurs n'ont pas d'autres choix que de s'endetter, mais malheureusement pour eux, Louis XV meurt avant la fin de la création du bijou, sans payer le moindre sous. Six ans plus tard, Böhmer et Bassenge donnent le collier à Louis XVI qui souhaite l'offrir à Marie-Antoinette, sauf que cette dernière aurait refusé son cadeau.

Les deux joailliers tentent alors par tous les moyens de le revendre à Marie-Antoinette pour espérer se débarrasser de leur dette, mais elle refuse à chaque fois. C'est là où intervient donc le cardinal de Rohan. Remercié de ses fonctions par la Reine, après des rumeurs sur son attitude volage, le cardinal essaie ensuite de retrouver sa place... sans se douter qu'il va se retrouver un coeur d'une affaire d'escroquerie.

Une sombre affaire d'escroquerie

Complètement désespéré, Louis-René de Rohan accepte l'aide de Jeanne de Valois-Saint-Rémy, qui se fait passer pour la comtesse de La Motte, une supposée amie proche de Marie-Antoinette. Ils entretiennent alors tous les deux une correspondance et lors de lettres échangées, madame de La Motte confie son envie de racheter le fameux collier de la reine, tout en expliquant qu'elle ne peut pas procéder à la vente elle-même. En parallèle, elle assure à Böhmer et Bassenge qu'elle offrira par la suite le bijou à Marie-Antoinette.

Le cardinal de Rohan accepte alors de l'acheter en son nom et de lui avancer la somme de 1,6 millions de livres. Une fois la parure récupérée, il la remet à la comtesse de La Motte, qui disparaît ensuite dans la nature... avec le collier, pesant 2 800 carats, avant de le démonter et de revendre les pierres précieuses, et son argent.

Etonné de ne pas recevoir de retour de la Reine, Böhmer lui envoie plusieurs lettres avant de se confier à Mme Campan, une domestique, sur cette histoire louche. Elle part alors tout répéter à Marie-Antoinette. Une enquête est ensuite menée et en 1785, la bombe éclate. Le cardinal de Rohan finit emprisonné à la Bastille, mais acquitté en 1786. La Motte et ses complices sont ensuite arrêtés et condamnés à la perpétuité.