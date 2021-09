The Crown saison 5, Cobra Kai saison 4... : le recap des annonces de Tudum en vidéo

Tu étais un peu en manque d'infos sur tes séries préférées de Netflix ? La plateforme a pensé à toi. Ce samedi avait lieu Tudum : lors d'un live sur Youtube, la plateforme a dévoilé des images inédites, interviews exclusives et fait plusieurs grosses annonces. Le live a duré 3h17 et si tu n'as pas le temps de le revoir, on est là !

Les annonces de Tudum qu'il ne fallait pas manquer

Il y en avait pour tous les goûts lors de l'événement Tudum ! Netflix a par exemple dévoilé le premier extrait de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton dans lequel on peut découvrir Kate, nouvelle héroïne de la série jouée par Simone Ashley. Si tu es plutôt fan de La Casa de Papel, Netflix a aussi dévoilé la première scène de la partie 2 de la saison 5, attendue pour le 3 décembre prochain.

Autres annonces ? La date de sortie de la saison 2 de Emily in Paris, accompagnée d'un teaser. Et ce n'est pas tout ! Netflix a aussi annoncé le renouvellement de The Witcher pour une saison 3 et mis en ligne la bande-annonce de la saison 2, disponible le 17 décembre prochain mais aussi mis en ligne un nouveau teaser de la saison 4 de Stranger Things. Et ce n'est pas tout puisqu'on a aussi eu droit à des infos sur la saison 5 de The Crown, la date de sortie de la saison 4 de Cobra Kai ou encore le générique de Cowboy Bebop.

Dans la vidéo à voir dans notre diaporama, vous pouvez retrouver dans l'ordre :

- The Crown saison 5 : la date de sortie approximative annoncée par Imelda Staunton

- Cobra Kai saison 4 : la bande-annonce et la date de sortie

- Tyler Rake 2 : l'annonce du retour

- Cowboy Bebop : le générique

- Vikings Valhalla : la bande-annonce

- Ozark saison 4 : le premier extrait

- Arcane : la bande-annonce

- Sandman : la bande-annonce

- Sombre désir saison 2 : le teaser

- Army of Thieves : la bande-annonce