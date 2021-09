Emily in Paris saison 2 : le premier teaser et la date de sortie dévoilés !

La saison 2 d'Emily in Paris se dévoile enfin. Il y a quelques jours, Netflix a mis en ligne les premières photos de la suite sur lesquelles on peut découvrir Alfie, le nouveau crush d'Emily (Lily Collins) qu'elle va rencontrer en cours de français. Joué par Lucien Laviscount (Katy Keene), ce personnage est décrit comme "cynique, sarcastique et charmant qui refuse de parler français et de se plonger dans la culture française" et "un camarade expatrié qui agace autant qu'il séduit Emily". Ça promet ! Mais du coup, Gabriel n'est plus dans la course ? Il le sera, pas de panique 😉

La date de sortie d'Emily in Paris saison 2

Le triangle amoureux entre Emily, Camille et Gabriel (Lucas Bravo) sera toujours au centre de l'intrigue, mais l'arrivée d'Alfie risque bien de tout changer. Dans la saison 2 d'Emily in Paris, on va aussi suivre Emily en vacances à Saint-Tropez avec Mindy (Ashley Park) et Camille (Camille Razat) comme on peut le voir dans le premier teaser dévoilé lors de l'événement Tudum organisé par Netflix. Au programme ? Bonne humeur, dégustations culinaire, soirée et nouvelles rencontres. Et alors que la suite était annoncée pour fin 2021, on connaît aujourd'hui la date de sortie exacte : rendez-vous le 22 décembre ! "La Côte d'Azur vous attend" annonce la vidéo.

Que va-t-il se passer ?

Emily va donc vivre sa meilleure vie à Saint-Tropez, mais elle n'en oubliera pas pour autant son travail à Paris "qui se complique davantage chaque jour". "Netflix a donné plus de détails sur le synopsis : "Désormais plus à l'aise dans sa vie parisienne, Emily se débrouille beaucoup mieux pour se repérer dans la ville, même si elle a encore du mal à s'habituer à certaines traditions typiquement françaises Après s'être retrouvée dans un triangle amoureux avec son voisin et sa première véritable amie française, Emily est bien décidée à se recentrer sur son travail."

Dans cette saison 2, Lily Collins, Lucas Bravo, Ashley Park, William Abadie (Antoine), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Bruno Gouery (Luc) ou encore Samuel Arnold (Julien) sont rejoints par d'autres nouveaux en plus de Lucien Laviscount, au casting : Clémence Lassalas (Demain nous appartient), Arnaud Binard et Jeremy O. Harris