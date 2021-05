Emily in Paris saison 2 : Lucien Laviscount (Katy Keene) au casting, les premières infos !

Un acteur de Katy Keene dans Emily in Paris saison 2

Emily (Lily Collins) et Gabriel (Lucas Bravo) vont-ils enfin se mettre en couple dans Emily in Paris saison 2 ? C'est la grande question que se posent les fans en attendant la date de diffusion de la suite de la série sur Netflix. Ils doivent encore patienter avant de le découvrir, mais une nouvelle devrait leur donner quelques indices. Un nouveau love interest attend Emily dans la suite. Eh oui, comme le révèle TV Line, elle va rencontrer Alfie, un homme "cynique, sarcastique et charmant qui refuse de parler français et de se plonger dans la culture française".

Si au départ leur relation est plutôt tendue, à cause de leurs caractères très différents, elle va évoluer vers "quelque chose de plus au fil de la saison". Gabriel sera-t-il mis sur le banc de touche par Emily ? Alfie peut-il finir en couple avec Emily ? La réponse dans la saison 2 d'Emily in Paris, dont le tournage a démarré il y a quelques semaines ! En attendant, voici l'acteur choisit pour rejoindre le casting et jouer Alfie : il s'agit de Lucien Laviscount vu dans Katy Keene !