Emily in Paris : une saison 2 moins clichée et des "intrigues inattendues" ? Darren Star se confie

Dans la saison 2, "Emily va embrasser la ville un peu plus". "Quand elle est arrivée là-bas, elle a eu un peu de passe-droit au début" dans la saison 1 "et je ne pense pas que ce sera aussi facile pour elle en saison 2" a-t-il déclaré, laissant donc supposer que la suite sera un peu plus réaliste. Emily pourrait être "plus assimilée, en termes de vie à Paris et en relevant le défi d'apprendre la langue" a-t-il précisé, ce qui laisse penser que Lily Collins pourrait parler davantage en français dans la VO et la VOST.

Darren Star se confie sur la relation entre Emily (Lily Collins) et Gabriel (Lucas Bravo) dans la saison 2

Dans cette saison 2 d'Emily in Paris, en plus des scènes qui devraient être moins clichées et des quelques répliques que Lily Collins devraient dire en français, il y aura encore une fois des intrigues romantiques. Concernant le couple Emily et Gabriel (Lucas Bravo), son voisin BG, que va-t-il se passer dans la suite ? Emily va-t-elle se mettre en couple avec lui malgré son amitié pour Camille (Camille Razat) ? Ou va-t-elle s'interdire de sortir avec lui et lui préférer Antoine (William Abadie) ?