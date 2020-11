Emily in Paris renouvelée pour une saison 2 : les acteurs annoncent la suite !

Netflix annonce la saison 2 d'Emily in Paris

Emily n'en a pas encore fini avec ses péripéties et ses mésaventures à Paris et son triangle amoureux avec Gabriel (Lucas Bravo) notamment ! Après une saison 1 plutôt apprécié par les abonnés Netflix (elle est restée plusieurs semaines dans le top 10 France), même s'ils regrettent les nombreux clichés, Emily in Paris reviendra prochainement sur la plateforme avec une saison 2.

La suite de série, crée par Darren Star (Younger, Sex and the City) a été annoncée par Lily Collins, Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), William Abadie (Antoine) et le reste du casting sur Twitter : "Pardon le fwanssai : Emily In Paris will be de retour pour une season 2", a écrit la plateforme en légende de la vidéo. Aucune date de tournage ni de diff n'a été communiquée, Emily a donc encore le temps pour perfectionner son français et être prête à temps pour la saison 2.