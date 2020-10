Ashley Park (Emily in Paris) atteinte d'un cancer à 15 ans : "J'étais la fille chauve et malade"

Ashley Park se confie sur son cancer

Si Lily Collins s'est longtemps battue contre ses troubles alimentaires (elle souffrait de crises de boulimie), Ashley Park, elle, s'est retrouvée en plein combat contre un cancer à l'âge de 15 ans : les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie.

Aujourd'hui, l'actrice d'Emily in Paris est guérie, mais il y a toujours des risques que la maladie revienne : "Beaucoup de gens me parlent de mon cancer. Je n'ai pas de problème pour en parler. Je pense que c'est important de le faire, mais j'apprécie aussi quand on n'évoque pas mon expérience et comment ça a influencé ma manière de vivre. Je n'ai jamais voulu être 'la fille asiatique', ou 'la fille banale', puis j'ai eu 16 ans et je suis devenue la fille chauve et malade", explique-t-elle en interview avec Cosmopolitan.

"Si je change quelque chose, le cancer termine gagnant"

Ashley Park, qui est devenue très amie avec Lucas Bravo depuis le tournage d'Emily in Paris, avoue ensuite qu'elle a vécu avec sa maladie sans vraiment se soucier de son impact sur sa santé et son corps : "Je ne voulais pas savoir que je risquais d'être stérile ou que mon coeur pouvait cesser de fonctionner, parce qu'une fois qu'on le dit, vous ne pensez qu'à ça. Même si mon corps a vaincu la maladie, si je change quelque chose, le cancer termine gagnant."