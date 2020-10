Emily in Paris : Lucas Bravo (Gabriel) et Ashley Park (Mindy) sont très proches dans la vie

Lucas Bravo avoue qu'avec Ashley Park, ils sont devenus "inséparables"

La saison 1 d'Emily in Paris a beau avoir de nombreux clichés dans ses épisodes, elle a été binge-watchée par un grand nombre d'abonnés Netflix. Et alors que Lily Collins et Lucas Bravo s'étaient exprimés sur le final, Lucas Bravo alias Gabriel a avoué être devenu très proche de sa co-star. Pas de Lily Collins (Emily), mais d'Ashley Park (Mindy). Interviewé par The Cut, l'acteur français a d'abord assuré que lui et le reste du casting de la série étaient très complices : "Nous sommes devenus les meilleurs amis". Et "Ashley est l'élément principal du fait que nous sommes vraiment tous proches" a-t-il ajouté.

Le fils du footballeur Daniel Bravo a révélé qu'au début, Ashley Park ne savait pas qu'il était acteur : "Je l'ai rencontrée le deuxième jour, et je crois qu'elle pensait que j'étais un accessoiriste qui traînait près de la caravane". Mais très vite, ils ont noué une belle amitié. "Elle avait un appartement à côté du mien. Nous avons très peu de scènes ensemble, mais nous sommes devenus inséparables" a-t-il confié.

Ils se sont vus à New York avant le confinement

Lucas Bravo a même confié qu'avant le confinement, il s'est rendu à New York où il a passé tout son temps avec Ashley Park : "Après le tournage de la série, je suis allé à New York pour voir Ashley, et j'ai fait le tour de tout. Nous sommes allés voir Harry Potter, Hamilton, Mean Girls. J'étais épuisé, je suis rentré à la maison et je me suis dit : 'J'ai besoin d'une pause'. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. À partir du 1er février, j'ai juste pris un peu de temps pour moi. Et quand j'ai été prêt à sortir, ils ont annoncé que nous devions rester à la maison".