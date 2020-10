Lily Collins revient sur sa boulimie : "J'étais accro aux pilules amaigrissantes et aux laxatifs"

Lily Collins revient sur la période où elle était boulimique

Si Lily Collins est aujourd'hui en parfaite santé et épanouie dans sa vie, ça n'a pas toujours été le cas. Adolescente, la fille de Phil Collins n'avait qu'une seule idée en tête : rester mince à tout prix.

Elle a alors découvert les pilules amaigrissantes et les laxatifs et est tombée dans la boulimie : "À 16 ans, je suis devenue accro aux pilules amaigrissantes et aux laxatifs. Mon quotidien consistait à me gaver de fast-food, de bonbons, de gâteaux", explique Lily Collins, qui aurait été en couple avec Noah Centineo, dans une interview accordée au magazine Public.

"J'ai commencé avec le manche d'une brosse à dents que j'enfonçais dans ma gorge"

L'actrice d'Emily in Paris avoue ensuite qu'elle se rendait au supermarché "à l'insu de ses parents" pour acheter "toutes les m*rdes alimentaires qui lui tombaient sous la main" : "De retour à la maison, j'engloutissais le tout. Une fois rassasiée, le ventre prêt à exploser, je courais dans la salle de bains et je me faisais vomir. J'ai commencé avec le manche d'une brosse à dents que j'enfonçais dans ma gorge."

Lily Collins poursuit : "Ensuite, j'ai essayé avec un pic à cheveux en bois, jusqu'au jour où j'ai découvert que le truc le plus efficace était de me mettre plusieurs doigts au fond de la gorge." L'ex-star de The Mortal Istruments reconnaît "avoir foutu sa santé en l'air", d'autant plus qu'elle n'a pas eu ses règles pendant deux ans à cause de son trouble alimentaire. D'autres stars, comme Lucy Hale, Demi Lovato, Troian Bellisario, Camila Mendes, Lily Rose-Depp,Lady Gaga ou encore Zayn Malik, ont elles aussi souffert de boulimie et d'anorexie étant plus jeune.

Si vous avez besoin de parler à des professionnels (nutritionniste, psychologue...), le gouvernement a mis en place un numéro vert : le 0800 235 236.