Riverdale, Emily in Paris, The Boys... 10 moments idiots dans les séries en 2020

Les personnages version vieux (How To Get Away With Murder)

Pour sa dernière saison, How to Get Away with Murder nous a tenu en haleine jusqu'au bout. Mais bon, on va pas se cacher que l'ultime scène était quand même très risible : on retrouvait Connor, Michaela, Laurel et Oliver à l'enterrement d'Annalise, des années après l'action. Sauf que le maquillage des stars était tellement ridicule que ça en devenait gênant. On a été habitués à mieux !