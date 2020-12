Virgin River : une saison 3 pour la série Netflix ? La showrunner l'espère et a déjà des idées

La showrunner espère aussi une saison 3 et dévoile ses idées pour la suite

Attention spoilers ! Sue Tenney, la showrunner de Virgin River a elle aussi évoqué la possible saison 3 de la série avec TVLine. Sans confirmer la saison 3, elle a expliqué avoir déjà des idées pour celle-ci : "Doc aura plein de choses à faire la saison prochaine", lui qui se retrouve dans une situation "très compliquée, qui le mettra au défi et mettra au défi sa relation avec Hope. Il va relever ce défi, mais c'est une vraie complication pour lui, surtout en ce qui concerne sa pratique de la médecine. Pourra-t-il continuer ? La clinique et la ville sont sa vie, nous allons donc explorer tout cela sérieusement...".

Dans la saison 2, on a aussi vu Preacher qui a accepté le poste dans un restaurant à San Francisco. Mais "si vous regardez la série, vous savez comment ce personnage va réagir à un rappel à l'ordre" a-t-elle rappelé, "en d'autres termes, nous n'avons pas fini de le voir" a précisé le média.

Et il y a bien sûr le troisième point essentiel qui devrait être abordé : "essayer de comprendre qui a tiré sur Jack". Un mystère qui pourrait se jouer "sur plusieurs saisons" a avoué la showrunner. Elle pense aussi à "un saut temporel plus important que celui que nous avons eu entre les saisons 1 et 2".

Quant au casting, il devrait donc être de retour si une saison 3 est annoncée. Alexandra Breckenridge (Mel), Martin Henderson (Jack), Colin Lawrence (Preacher), Lauren Hammersley (Charmaine), Tim Matheson (Doc), Annette O'Toole (Hope), Jenny Cooper (Joey), Grayson Gurnsey (Ricky) et Ben Hollingsworth (Brady) pourraient ainsi revenir, comme dans les 2 saisons précédentes.