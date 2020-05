Le Bureau des légendes saison 5 : les fans en colère après la fin

Un changement de tête pour la fin du Bureau des Légendes

C'est ce lundi 4 mai 2020 que Canal+ a diffusé le dernier épisode de la saison 5 du Bureau des Légendes, qui tournait la page d'un énorme chapitre de la série. En effet, si une saison 6 est déjà en production, celle-ci est décrite comme un reboot et pourrait donc mettre en scène une suite différente de ce qui nous a été proposé depuis 2015. Or, à la surprise générale, ce n'est pas Eric Rochant - le créateur, qui a décidé de conclure ce chapitre.

C'était annoncé depuis plusieurs semaines, le papa du Bureau des Légendes a étonnamment laissé sa place de showrunner au réalisateur Jacques Audiard pour les épisodes 9 et 10. Surtout, il lui a donné une carte blanche intégrale, que ce soit dans le scénario et dans la réalisation, pour raconter cette fin. Une situation qui interroge (pourquoi décider de passer le flambeau au moment même de mettre un point final à son histoire alors que Audiard ne reviendra pas en saison 6 ?) et qui déroute plus d'un fan aujourd'hui.

Les fans en colère face aux choix créatifs

Et pour cause, après des épisodes 7 et 8 bluffants, intenses et passionnants - qui auraient pu faire office de véritable fin, les épisodes 9 et 10 semblent sortir tout droit d'une autre série. Si la réalisation spécifique de Jacques Audiard nous offre de superbes tableaux et quelques idées créatives/narratives très intéressantes, son approche ne colle pas totalement à l'histoire. Des intrigues sont totalement passées à la trappe (l'utilisation réelle de Kennedy, les hacks à Phnom Penh), des personnages sont mystérieusement oubliés (JJA, Pacemaker, Mille Sabords), de nouvelles histoires sont privilégiées sans que l'on ne comprenne pourquoi (Jonas et son histoire d'amour) et surtout, la cohérence est perdue en chemin (la vengeance de Kennedy qui fait tuer Nadia, jamais surveillée, et qui aurait même pu ne pas aboutir si le feu était vert...).

Bref, malgré ses nombreuses qualités, cette fin semble réellement sortir de nul part - on a limite l'impression de regarder le début d'une autre saison et d'avoir loupé plusieurs épisodes, au point que le spectateur ne sait pas ce qu'il est censé en faire. Et malheureusement pour Jacques Audiard, mais surtout pour Eric Rochant, ce parti pris créatif et la volonté du papa du Bureau de laisser sa place au dernier moment ne passe pas du tout auprès des fans.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont désormais ceux à critiquer la réalisation qui ne colle pas à l'image de la série, à faire part de leur incompréhension au sujet des priorités privilégiées par Audiard ou à se montrer déçus par l'abandon de Rochant. Bon courage à la nouvelle équipe de la série, la saison 6 aura l'énorme pression de faire oublier tout ce craquage...