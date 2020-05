Le Bureau des légendes saison 6 : une suite déjà en préparation par Canal+ ?

Bientôt une suite pour Le Bureau des Légendes ?

Comme l'a confié Eric Rochant - le créateur du Bureau des Légendes, à Allociné, "C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à la fin de l'épisode 10. C'est la fin de cette époque". Traduction ? Si le final de la saison 5 semble parfaitement conclure l'histoire que l'on suit depuis déjà 2015, il ne s'agit en réalité que d'un chapitre de l'univers fascinant de cette série.

De fait, même si rien n'est encore confirmé, vous pouvez déjà vous attendre à de nouveaux épisodes d'ici les prochaines années. "La série a un avenir" a notamment promis son créateur, tandis que Fabrice de La Patellière, le directeur de la fiction de Canal+, a dévoilé, "Le Bureau des légendes continue à vivre". Toutefois, préparez-vous a du changement. Malgré un renouvellement de la série toujours incertain, Canal+ se préparerait déjà à produire une suite totalement différente, "Dans l'esprit d'Eric Rochant ce n'est pas une saison 6 [qui sera produite], mais un nouveau cycle."

Un spin-off plutôt qu'une saison 6 ?

A l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour savoir ce qu'il entend par là, mais il n'est pas impossible que Le Bureau des légendes se poursuive sous la forme d'une série dérivée. Une situation que l'on a encore un peu de mal à visualiser (quid des bureaux ? des personnages actuels ? changement d'époques à prévoir ?), mais qui ne serait en rien étonnante.

Après tout, Eric Rochant a déjà assuré qu'il ne sera plus derrière la fiction. Après avoir passé la main à Jacques Audiard sur les deux derniers épisodes de la saison 5, il ne veut plus reprendre son rôle de créateur. Et comme le révèle Allociné, "Alex Berger, producteur, a souligné que le choix du nouveau showrunner sera fait pour 'être sûr que l'ADN de la série ne se perde pas'". Autrement dit, à l'instar de ce qu'est Better Call Saul pour Breaking Bad, les nouvelles histoires du Bureau des Légendes pourraient être racontées par de nouvelles personnes dans un environnement à la fois similaire et différent.