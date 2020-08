Riverdale, Elite, Gossip Girl... Les vrais âges des acteurs censés jouer des ados

Dans Sex Education

Idem pour le casting de Sex Education, toujours sur Netflix. Le plus jeune ? C'est le Français Sami Outalbali (Rahim) qui arrive dans la saison 2 et est âgé de 21 ans. Mais ça reste plus vieux qu'un lycéen (sauf s'il a beaucoup redoublé). Asa Butterfield (Otis) et Connor Swindells (Adam) ont quant à eux 23 ans, Emma Mackey (Maeve) est légèrement plus vieille puisqu'elle a 24 ans, Aimee Lou Wood (Aimee) et Patricia Allison (Ola) sont encore plus âgées car elles ont 25 ans. Enfin, Ncuti Gatwa (Eric) a carrément 27 ans et Tanya Reynolds (Lily) a 28 ans, soit plus de 10 ans de l'âge qu'ils sont supposés avoir dans le show.