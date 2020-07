Cursed : faut-il regarder la série avec Katherine Langford sur Netflix ?

Réécrire la légende

La légende du Roi Arthur ne date pas d'hier. Au fil des siècles et des décennies récentes, cette histoire a été racontée et re-racontée au cinéma ou à la télévision. Souvent, ces différentes versions mettaient principalement en avant des personnages masculins en reléguant les femmes au second rang. Pas dans Cursed, la rebelle, maintenant disponible sur Netflix. La série raconte l'histoire de Nimue avant qu'elle ne devienne la Dame du Lac. Jeune femme incomprise aux pouvoirs mystérieux, elle va - un peu malgré elle - devenir le symbole d'un peuple. "Cela a été une opportunité très excitante non seulement de raconter son histoire mais aussi de mettre en lumière l'histoire d'une vraie héroïne" confie Katherine Langford à Den of Geek.

L'actrice connue pour son rôle d'Hannah Baker dans 13 Reasons Why incarne Nimue à l'écran. Une jeune femme en quête d'un meilleur avenir mais poursuivie par son passé. Nimue a de quoi faire trembler ses ennemis puisqu'elle possède des pouvoirs redoutables. Pourtant, le personnage se laisse parfois un peu trop porter et influencer par les personnages masculins qui l'entourent. Son évolution n'est pas aussi intéressante que certains autres personnages connus de la légende du Roi Arthur qui lui volent la vedette (on n'en dira pas plus pour préserver le suspense). Katherine Langford reste donc parfois trop en retrait tandis que, niveau interprétation, certains autres acteurs nous ont semblé un brin caricaturaux.

A l'origine de la série, on retrouve Tom Wheeler et Frank Miller qui en sont les co-créateurs. En 2019, alors qu'ils travaillent déjà sur l'adaptation en série pour Netflix, le roman illustré Cursed sort en librairies. Si la série ne reprend pas les codes visuels que l'on connaît à Frank Miller (réalisateur de Sin City et producteur de 300), impossible de ne pas citer des séries comme The Witcher ou Game of Thrones desquelles Cursed semble s'inspirer. La série n'est pas aussi épique que ses prédécesseurs et ses personnages ne sont pas aussi approfondis mais Cursed reste une série divertissante parfaite pour l'été.

En bref : Avec son approche différente de la légende arthurienne, Cursed a de quoi séduire le public bien qu'elle manque parfois un peu de profondeur et d'une héroïne plus sûre d'elle et moins dépendante des autres.