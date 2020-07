Warrior Nun saison 1 : l'histoire vraie derrière la série Netflix

L'histoire vraie qui a inspiré Warrior Nun

La série Warrior Nun, moins sexy que les comics, est une création originale de Netflix, mais si vous ne le saviez pas encore, elle est aussi inspirée de l'histoire des nonnes la Fraternité Notre Dame, qui a eu un article dans le New York Times en 1994. Un petit retour dans le passé, ça vous tente ? Cet ordre a été créé il y a 46 ans par l'évêque Jean-Marie Roget Kozik, avec 60 religieuses et 30 prêtes. Parmi les membres se trouvent six soeurs officiant pour les plus pauvres dans le quartier de Harlem, à New York : elles nourrissent 300 personnes défavorisées par jour.

A l'époque, le coin n'est pas très bien fréquenté et est assez dangereux. Les nonnes de la Fraternité Notre Dame décident alors de se mettre aux arts martiaux en 1991 : elles sont formées par Soeur Marie Chantal, ceinture noire en judo et pro du taekwendo.

Sauf que ces techniques d'auto-défense ne leur servent pas à grand chose puisqu'elles "n'ont eu aucun problème à Harlem", comme elles l'ont confié au New York Times à l'époque : "nous savons que le quartier est dangereux (...) le fait que nous maîtrisons le Taekwondo ne change rien, c'est juste un sport." 29 ans plus tard l'ordre de la Fraternité de Notre Dame existe toujours : les soeurs continuent de distribuer des repas aux sans-abri.

Une saison 2 pour la série Netflix

Et les aventures des combattantes de Warrior Nun continueront-elles avec une saison 2 ? Pour le moment, Netflix n'a pas renouvelé la série, avec Alba Baptista (Ava), mais le créateur Simon Barry a déjà des idées pour plusieurs suites : "quand nous avons terminé l'écriture de la saison 1, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup plus de chemins à prendre au niveau de l'histoire. On a donc créé un dossier avec nos idées dans le cas où nous serions assez chanceux pour revenir avec une saison 2 (...) On n'est encore qu'au début du développement, mais un résultat entre 5 et 7 saisons serait particulièrement appréciable", a-t-il confié à Inverse.