Warrior Nun saison 2 : une suite déjà prévue ? Le créateur parle de ses plans

Le 2 juillet dernier, Netflix a mis en ligne une nouvelle série au sein de son catalogue. Non, on ne parle pas de l'intégrale de H, mais de la saison 1 de Warrior Nun, une fiction totalement barrée et badass signée Simon Barry, qui suit le combat de soeurs d'une église catholique contre des démons. Rien que ça. Un univers aussi cool que surprenant qui pourrait même durer de nombreuses années sur la plateforme.

Une saison 2 déjà dans la tête

Interrogé par Inverse sur une possible saison 2, Simon Barry a en effet confirmé avoir "définitivement déjà quelques idées". Il l'a précisé, la mythologie de la fiction - elle-même adaptée de comics, s'est faite durant le développement des premiers épisodes, "Quand nous avons terminé l'écriture de la saison 1, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup plus de chemins à prendre au niveau de l'histoire. On a donc créé un dossier avec nos idées dans le cas où nous serions assez chanceux pour revenir avec une saison 2. Et quand on a vu la saison 1 totalement terminée, on a regroupé ces idées et on a commencé à en parler".

Une nouvelle rassurante pour les fans, mais également pour Netflix qui pourrait donner son feu vert très rapidement afin de ne pas perdre trop de temps. Après tout, la plateforme aura besoin de beaucoup de contenus ces prochains mois, la faute à certaines de ses séries cultes qui ont pris du retard dans leur production, que ce soit The Witcher ou Stranger Things.

Une série faite pour durer un moment ?

Par ailleurs, Simon Barry a révélé que son ambition créative ne se limitait pas seulement à deux années. S'il est aujourd'hui incapable de donner le nombre idéal de saisons qu'il aimerait produire, "Ce genre de choses se révèlent d'elles-mêmes quand l'histoire poursuit son évolution", il a néanmoins confessé, "Avec Warrior Nun, je donnerais une fenêtre assez large car on n'est encore qu'au début du développement. Donc un résultat entre 5 et 7 saisons serait particulièrement appréciable".

Une ambition plutôt cool sur le papier, mais qui pourrait être freinée par Netflix. On a effectivement pu le constater ces dernières années, la plateforme a de plus en plus tendance à stopper ses séries aux alentours de la 4ème saison. Bon courage donc à Simon Barry et son équipe pour convaincre le site de streaming de poursuivre l'aventure au-delà !